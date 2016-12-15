10:23

Военные США тайно покупают автоматы «Калашникова» через третьи страны. Об этом заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов, передает «Интерфакс».

«Практически все страны покупают. Даже американцы впрямую не покупают, но тем не менее, для вооруженных сил, которые находятся в Афганистане, они с удовольствием приобретают это оружие», – сказал он.

Чемезов пояснил, что оружие покупается через европейские государства, которые раньше входили в состав Варшавского договора. В этих государствах осталось много оружия, произведенного в СССР, которое до сих пор работает и находится «в строю».

Автоматы «Калашникова» по советской лицензии также производят в Болгарии, добавил он. Сейчас концерн «Калашников» судится с болгарской компанией, так как советская лицензия недействительна и необходимо подписать новое соглашение.

Глава «Ростеха» отметил, что до введения санкций для концерна «Калашников» основным рынком были США. Там оружие покупали не только министерства и силовые ведомства, но и частные лица.

Заметка дополняется.