11:10

Музей «Исаакиевский собор» не сможет вывезти все экспонаты до Пасхи (16 апреля), чтобы здание собора было передано РПЦ. Об этом заявил главный хранитель музея Мансур Доминов, передает «Интерфакс».

«Прежде всего, наша сторона отклоняет 16-е число, потому что это физически невозможно организовать, чтобы соблюсти все требования, предписанные законом. Не готовы объекты для приема экспонатов, намечены только объемы», – пояснил он.

По словам Доминова, в соборе имеется около 26 тысяч экспонатов, которые можно перемещать. Он добавил, что если вывозить их, действуя по инструкции и закону, «это не так просто». Хранитель назвал предполагаемую дату освобождения помещений «нереальной и надуманной», а также подчеркнул, что никаких приказов и распоряжений по этому поводу у него нет.

Ранее 14 марта источники РБК сообщили, что администрация Санкт-Петербурга потребовала у музея Исаакиевского собора вывезти все экспонаты до Пасхи, поскольку у чиновников «есть желание» передать здание в пользование РПЦ к празднику. Поскольку у музея нет своих помещений, обсуждается вариант перемещения коллекции в Государственный музей истории Петербурга, в котором уже заявили о готовности принять экспонаты.

Собеседники РБК указывали, что многие вопросы, связанные с передачей музея РПЦ, остаются неурегулированными. Так, официальная заявка РПЦ на передачу собора до сих пор не подана, у музея есть незавершенные работы по реставрационным контрактам, а сотрудники музея лишатся работы.

В феврале руководители 23 петербургских вузов попросили губернатора города Георгия Полтавченко завершить передачу собора РПЦ до Пасхи. Они пояснили, что такой шаг станет «лучшим подарком христианам всего мира».