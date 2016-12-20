В Госдуме предлагают делать платный въезд только в исторические «святые» места. Такие поправки были предложены к второму чтению законопроекта о платном въезде в города, передает «Интерфакс».
«Законодательное собрание города или субъекта должно будет принять положение, что это место святое, и движение там будет ограничено», – заявил председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.
Москвичев пояснил, что плату надо вводить только при условии, что в данном месте есть ограничения движения.
Законопроект, разрешающий местным властям делать въезд в города платным, в первом чтении поддержали в Госдуме в декабре 2016 года. Ограничения движения предлагалось компенсировать введением новых маршрутов наземного транспорта.
В августе мэр Москвы Сергей Собянин исключил возможность введения платного въезда в города. Он утверждал, что в этом нет необходимости.
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