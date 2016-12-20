Изображение демонстрирует физический и эмоциональный опыт человека с хроническим воспалением желудочно-кишечного тракта. Скелет с палками вместо костей символизирует потерю веса, хрупкость организма и то, как заболевание меняет человека и его образ жизни. Причины болезни Крона остаются невыясненными; ученые полагают, что ими могут быть генетические особенности, чрезмерная реакция иммунной системы на собственные кишечные бактерии человека, запущенная, возможно, внешними триггерами – вирусами, бактериями, стрессом или курением.
Фото: Spooky Pooka / Wellcome Image Awards
Поляризованный микроснимок участка кошачьей шкуры с шерстью, вибриссами и их системой кровоснабжения. В кровеносные сосуды введен красный краситель кармин, нужный, чтобы «подсветить» капилляры. Данный снимок шириной 12 мм составлен из 44 микрофотографий. Тонкая шерсть и более толстые вибриссы отображены желтым цветом, а сосуды – черным. В вибриссах животного находятся проприоцепторы (органы, отвечающие за ощущение положения собственного тела), и когда они касаются чего-то или чувствуют вибрацию воздуха, мозг получает соответствующий сигнал. Это делает вибриссы важным инструментом для охоты и выживания.
Фото: David Linstead / Wellcome Image Awards 2017
3D-модель тела африканского серого попугая после эвтаназии. Она показывает сложную систему кровеносных сосудов в голове и шее птицы. Чтобы сделать их видимыми в мельчайших деталях вплоть до уровня капилляров, ученые использовали новый контрастный агент BriteVu, разработанный ветеринаром Скоттом Эхолсом. Размер модели попугая: 27,83 см х 8,15 см х 9,48 см.
Фото: Scott Birch, Scott Echols / Wellcome Image Awards 2017
Мозг состоит из двух типов вещества – серого, клетки которого отвечают за обработку информации, и белого, которое соединяет участки серого вещества и делает возможным передачу информации между удаленными друг от друга частями мозга. За речь и языки в мозге отвечают две разных области. Данная 3D-модель показывает «путь» в белом веществе (пучок аксонов, называемый arcuate fasciculus), соединяющий эти области. Размеры модели: 9 см x 7,5 см x 10 см.
Фото: Stephanie J Forkel, Ahmad Beyh, Alfonso de Lara Rubio / Wellcome Image Awards 2017
Гавайская сепиолида – головоногий моллюск, хищник длиной 3 см, обитающий в Тихом океане. В течение дня сепиолиды закапываются в песок на дне, а ночью охотятся на маленьких креветок около коралловых рифов. На нижней стороне тела животного, в мантии, находится люминесцентный орган, в котором живет колония светящихся бактерий Vibrio fischeri. Моллюск предоставляет бактериям пищу и укрытие, а те взамен дают ему маскировку. Люминесцентный орган соединен с чернильной сумкой, содержимое которой играет ту же роль, что шторки в объективе фотоаппарата – регулирует количество света. Моллюск сопоставляет свет от бактерий со светом луны или солнца и маскирует собственную тень, чтобы стать невидимым для проплывающих под ним хищников. Такой тип камуфляжа называется контр-иллюминация. На снимке хорошо видны чернильная сумка и люминесцентный орган в центре мантии детеныша гавайской сепиолиды.
Фото: Mark R Smith, Macroscopic Solutions / Wellcome Image Awards 2017
Интраокулярные, или внутриглазные, линзы (ирис-клипсы), выполненные из силикона или акриловых материалов, снабжены пластиковыми опорными элементами (гаптика), которые крепятся к радужной оболочке глаза. Ирис-клипсы фиксируются с помощью разрезов 3 мм и позволяют лечить миопию (близорукость) и катаракту. На снимке – интраокулярная линза в глазу 70-летнего мужчины, к которому после операции зрение вернулось в почти полном объеме.
Фото: Mark Bartley / Wellcome Image Awards 2017
Нейральные стволовые клетки обладают способностью формировать разные типы стволовых клеток нервной системы. На фото: ученые наблюдают, как нейральные стволовые клетки растут в искусственном геле PEG. За две недели стволовые клетки (пурпурный) «вырастили» нервные волокна (зеленый), на примере которых исследователи поймут, как среда влияет на их структуру. Эта работа будет способствовать развитию проекта Human-on-a-Chip – исследованию, направленному на снижение стоимости разработки и тестирования новых лекарств. В его рамках ученые создают миниатюрные органы на пластиковых чипах и проверяют эффективность и токсичность препаратов и вакцин. Ширина снимка – 5 мм.
Фото: Collin Edington, Iris Lee / Wellcome Image Awards 2017
Проект Grey Parrot Anatomy Project был основан, чтобы разработать технологию, позволяющую изучить анатомию любого животного. Открытия, сделанные работающими в нем исследователями, уже используются для изучения многих животных и человека. BriteVu, новаторский контраст, созданный участником Grey Parrot Anatomy Project Скоттом Эхолсом, позволяет рассмотреть всю систему кровоснабжения на снимках по методу компьютерной томографии. Сложнейшая система кровоснабжения шеи голубя видна в нижней части изображения – обширная сеть кровеносных сосудов непосредственно под поверхностью кожи позволяет птице регулировать температуру своего тела.
Фото: Scott Echols / Wellcome Image Awards 2017
Позвоночник позволяет нам стоять и двигаться и защищает спинной мозг – орган, соединяющий нервные окончания в теле и головной мозг. Спинной мозг формируется из нервной трубки, которая развивается уже в первые месяцы беременности. Серия из трех изображений показывает открытый конец нервной трубки мыши с тремя главными типами зародышевых пластов (синий цвет). Слева видна собственно нервная трубка, которая становится мозгом (слева), позвоночником и нервами. Справа – эктодерма, наружный зародышевый листок эмбриона, из которого сформируются зубы, кожа и шерсть. На средней картинке показана мезодерма, которая разовьется во внутренние органы и скелет. По мере развития нервной трубки могут происходить сбои, которые мешают нормальному формированию частей тела, и исследователи изучают ее на мышах, чтобы предотвращать развитие дефектов.
Фото: Gabriel Galea / Wellcome Image Awards 2017
3D-модель глаза здорового мини-пига, карликовой свиньи. Впадина справа – зрачок. Кровеносные каналы доставляют энергию и питание к мышцам вокруг радужной оболочки, контролирующей попадании света в глаз, и к сетчатке. Самые маленькие из видных здесь сосудов имеют диаметр 20–30 микрометров (0,02–0,03 мм). Ширина 3D-модели – 10 см.
Фото: Peter M Maloca, Christian Schwaller, Ruslan Hlushchuk, Sebastien Barre / Wellcome Image Awards 2017
Фотография показывает, как меняется плацента мыши к 12-му из 20 дней беременности в зависимости от манипуляций с иммунитетом матери. В плацентах мышей с генетически модифицированными иммунными системами разными цветами окрашены разные типы белков. Синим цветом окрашено клеточное ядро, в котором хранится ДНК; красным кровеносные сосуды, а зеленым – протопласты, первые клетки формирующегося эмбриона. Остальные цвета – результат экспрессии двух или более белков в одной клетке. Цветовая палитра указывает на то, насколько значительный эффект иммунная система матери способна оказывать на развитие плода. Благодаря новым техникам мы сможем лучше понять и найти способы лечить осложнения во время беременности у человека.
Фото: Suchita Nadkarni / Wellcome Image Awards 2017
Каждая клетка имеет оболочку – мембрану, которая защищает ее от внешней среды и связывает с другими тканями и органами. Двустороннюю коммуникацию между клеткой и средой обеспечивает белковые каналы в мембране. Ученые с помощью ДНК в качестве строительного материала пытаются создать такие же каналы искусственным путем – они послужат для разработки вакцин, биотоплива и биосенсоров. На изображении представлена визуализация этих каналов. «Груз», который по ним проходит, изображен в виде голубых сфер, блестящие кольца – это двойные спирали ДНК, составляющие стенки каналов.
Иллюстрация: Michael Northrop / Wellcome Image Awards 2017
Чтобы растения и животные росли и развивались здоровыми, их клеткам необходима способность к репликации. Во время деления клеток – митоза – вся ДНК клетки, находящаяся в клеточном ядре, копируется и передается в каждую новую клетку. На снимке показано ядро одной из двух новых дочерних клеток, ДНК которой «застряла» и разрывается между ними. Из-за этого ДНК в клеточном ядре разворачивается, и нам видны ее волокна. По мере расхождения двух клеток ДНК тянет и деформирует обычно шарообразную оболочку клеточного ядра.
Фото: Ezequiel Miron / Wellcome Image Awards 2017
Благодаря светочувствительным клеткам внутренняя оболочка глаза конвертирует свет в электрический сигнал, который затем обрабатывается мозгом. По ходу взросления или из-за повреждения сетчатки ее функции нарушаются. На фото – полное изображение сетчатки глаза мыши, составленное из более чем 400 снимков. Синие линии – это кровеносные сосуды, красные и зеленые участки – это астроциты, клетки с множеством функций, от доставки питательных веществ нервам и мозгу до поддержки восстановительных процессов. Ученые пытаются понять, как меняются астроциты с течением дегенеративных процессов в сетчатке, чтобы на основе этих знаний разработать новые способы лечения потери зрения.
Фото: Gabriel Luna / Wellcome Image Awards 2017
С помощью технологии CRISPR/Cas9 генетики модифицировали геном рыбки данио так, чтобы получить особь, у которой интересовавший ученых ген светился бы каждый раз, когда он активировался. Эти изменения позволяют исследовать хрусталик глаза (на снимке красный круг в центре) и клетки нейромасты (красные точки) 4-дневной данио. У рыб нейромасты формируют сенсорно-механическую систему, которая реагирует на движение окружающей воды; от нее зависит, как рыбы воспитывают потомство и избегают хищников. Бирюзовым цветом обозначены нервные окончания.
Фото: Ingrid Lekk, Steve Wilson / Wellcome Image Awards 2017
Ученые полагают, что короткие молекулы микроРНК, контролирующие определенные функции и рост клеток, могут помочь в поиске терапии против рака. Однако потенциальное использование микроРНК ограничено тем, что у исследователей нет надежной системы для доставки этих молекул к раковым клеткам. Команда из Массачусетского технологического института решила эту проблему, создав подобие ткани из микроРНК и синтетического полимера. Сеткой из такой «ткани» можно накрыть опухоль и подвести прямо к ее клеткам два компонента: микроРНК, которая будет подавлять рак, и анти-микроРНК, которая не позволит последней работать в случае мутации. Эта техника опробована на клетках рака груди в мышах: опухоли удалось уменьшить на 90% за 2 недели.
Фото: Joao Conde, Nuria Oliva, Natalie Artzi / Wellcome Image Awards 2017
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