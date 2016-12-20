Крупнейшая цифровая библиотека графических материалов по медицинской тематике Wellcome Images подвела итоги 20-го ежегодного конкурса фотографий и изображений, объясняющих природные явления и достижения науки. Победителей определяет жюри, состоящее из медицинских и научных экспертов.

Среди финалистов Wellcome Image Awards этого года – глаз мини-пига, 3D-модель тела попугая после эвтаназии, застрявшая между двумя клетками ДНК и крошечный, но очень хитрый кальмар. Выставки, на которых будут представлены фотографии-победители, пройдут по всему миру, в том числе в Политехническом музее в Москве, а пока их можно увидеть онлайн.

Победителем конкурса 2017 года стала иллюстрация под названием «Стикмен – Злоключения Крона». Ее автор, страдающий редким хроническим заболеванием желудочно-кишечного тракта – болезнью Крона – попытался передать собственные физические и эмоциональные ощущения.