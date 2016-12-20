11:39

Оператор крупнейшей в России сети по продаже обуви «Центробувь» признан банкротом. Такое решение принял арбитражный суд Москвы, передает «Прайм».

В отношении АО «Торговый дом “ЦентрОбувь”» открыто конкурсное производство сроком на полгода. Конкурсным управляющим утвержден Дмитрий Бубнов.

По словам временного управляющего компании Андрея Попова, сейчас в реестр требований кредиторов включено 255 заявлений на 23,5 млрд рублей.

В марте 2016 года столичный арбитраж ввел в отношении «Центробуви» процедуру наблюдения по заявлению компании «Сандорини», долг перед которой у ритейлера составлял более 4 млн рублей. Тогда же сообщалось, что в целом обязательства «Центробуви» могут превышать 25 млрд рублей.

В мае прошлого года в отношении руководства «Центробуви» было возбуждено дело по статье 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования). Проверить компанию попросил Газпромбанк, заподозривший менеджмент ритейлера в выводе средств.

«Торговый дом “Центробувь”» был основан в 1992 году. Торговлю обувью ритейлер вел через сети магазинов «Центробувь» и Centro. Оператор последней – ООО «ЦентрО» – был признан банкротом в середине декабря 2016 года.