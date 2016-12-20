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Экономическая активность в российских регионах свидетельствует, что экономика страны выходит из депрессивного состояния. Об этом говорится в аналитическом обзоре «Комментарии о государстве и бизнесе» за период 3–13 марта, подготовленном Центром развития Высшей школы экономики (ВШЭ).

«В январе второй раз за последние три месяца Сводный индекс региональной экономической активности (РЭА) оказался выше критического 50% уровня. <…> При этом 50%-ную отметку в январе преодолели (а нередко значительно превзошли) три из пяти важнейших секторов и шесть из восьми федеральных округов. Позитивные изменения давно не носили столь всеохватывающего характера», – отмечается в докладе.

В то же время специалисты ВШЭ предупредили, что «говорить о начале фазы бурного (восстановительного) роста пока явно рано». По мнению экономистов, наиболее вероятным сценарием сейчас является «втягивание российской экономики в фазу медленного (фактически, на грани стагнации) роста».

Осенью 2016 года Минэкономразвития в долгосрочном прогнозе до 2035 года предсказало России 20-летнюю стагнацию. В «базовом» варианте прогноза ожидается, что среднегодовые темпы роста ВВП в этот период составят в среднем 1,8% в год, в варианте «базовый плюс» – 2% в год, а в «целевом» варианте – 3,6% в год.

В середине февраля в ВШЭ привели прогнозы экономистов, согласно которым в ближайшие семь лет российский ВВП будет расти очень умеренно и не превысит 2% в год. Что касается 2017 года, эксперты считают, что экономика РФ увеличится на 1,1%. Для сравнения, по данным Росстата, в 2016 году ВВП России снизился на 0,2%.