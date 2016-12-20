12:24

В Египте нет российских военных. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Его слова приводятся в сообщении военного ведомства, поступившем в Republic.

«Никаких российских подразделений специального назначения в Сиде-Баррани (Египет) нет», – сказал он.

Он заявил, что западные СМИ «будоражат» своих читателей такой информацией уже не первый год. Конашенков отметил, что глупо и неприлично звучат заявления, что «разведывательная деятельность США в отношении российских военных осложнена из-за привлечения “контрактников” и “агентов в штатском”.

О том, что российский спецназ прибыл на базу на востоке Египта рядом с ливийской границей ранее сообщил Reuters. Сообщалось, что отряд насчитывает 22 человека, там также находятся российские беспилотники. Целью переброски отряда стала поддержка командующего Ливийской национальной армией Халифа Хафтара, утверждали американские дипломаты.

Российские военные находились на другой египетской базе Мерса-Матрух в начале февраля, сообщили собеседники агентства. Представитель командования египетской армии заявил Reuters, что иностранных военных в стране нет.

В Совете Федерации информацию назвали “уткой”, сенатор Виктор Озеров сообщил, что военное присутствие в Ливии невозможно без разрешения Совета безопасности ООН.