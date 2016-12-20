12:47

Бывший генеральный директор «Вымпелкома» Михаил Слободин прокомментировал свой отъезд из России незадолго до появления информации о «деле Реновы». Об этом он написал в блоге на Medium.

Слободин пообещал рассказать о деле в трех частях, пока он опубликовал первую. В ней экс-глава «Билайна» рассказал о своем уезде из России и отверг связь с арестованным полковником Дмитрием Захарченко.

По словам Слободина, он уехал из России на собрание топ-менеджмента VimpelCom Group, которое должно было пройти во Франции. «Поскольку организация большая, все серьезные начальники – поэтому такие собрания всегда планируются сильно заранее», – написал он, уточнив, что билеты были куплены до появления информации о «деле Реновы». Бизнесмен подчеркнул, что даже менял билет на более позднее время.

По мнению бывшего гендиректора «Вымпелкома», спецслужбы «пропустили» его выезд из страны, так как «фокус был» на двух других фигурантах дела – Евгении Ольховике и Борисе Вайнзихере.

Слободин также прокомментировал информацию о том, что о существовании уголовного дела его предупредил Захарченко. «О существовании полковника Захарченко я узнал вместе со всей страной. Из новостных лент», – заверил он.

«Слободин ничего не воровал. Потому что заработал все в белую, заплатил все налоги и спал спокойно. До известных событий», – резюмировал он.

5 сентября по обвинению в даче взятки властям Коми были задержаны управляющий директор «Реновы» Евгений Ольховик и бывший гендиректор компании «Т Плюс» (входит в «Ренову») Борис Вайнзихер. Обвинение было также предъявлено Слободину, который на тот момент находился за границей. Его арестовали заочно, а затем объявили в международный розыск.

По версии следствия, руководство «Т Плюс» и ее материнской «Реновы» с 2007 по 2014 год давало взятки руководству Коми, чтобы получить право устанавливать высокие тарифы на электроэнергию, не инвестируя в электросети. В общей сложности чиновникам региона было передано 800 млн рублей. Получавщие деньги чиновники стали фигурантами дела экс-главы Коми Вячеслава Гайзера.

Слободин работал в структурах «Реновы» до 2013 года.