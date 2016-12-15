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Минюст намерен внести изменения в закон о потребительском кредитовании, которые позволят заемщикам погашать основной долг по кредиту до выплаты неустойки. О начале разработки соответствующего законопроекта сообщается на портале regulation.gov.ru.

Как пояснили в министерстве, нововведение «воспрепятствует росту задолженности и улучшит положение граждан-потребителей».

Минюст указывает, что сейчас очередность погашения требований, прописанная в законе «О потребительском кредите (займе)», ставит заемщиков в худшее положение по сравнению с предпринимателями. Для них очередность кредитных выплат устанавливается Гражданским кодексом, который не допускает приоритета неустойки перед основным долгом.

В январе 2017 года в Госдуме отказались поддержать похожий законопроект, внесенный депутатом Госдумы шестого созыва Сергеем Вайнштейном. Предложенным им поправки подразумевали в том числе отказ от выплаты неустойки по потребительскому кредиту, если у заемщика не было достаточно средств для полного исполнения обязательств.

В середине марта эксперты Института Гайдара, РАНХиГС и Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития сообщили в мониторинге экономической ситуации в России, что за 2016 год население выплатило банкам 1,8 трлн рублей в качестве процентов по кредитам. Эта сумма составляет примерно 2% российского ВВП.

«Банковский кредит стал причиной снижения совокупного бюджета домашних хозяйств в 2016 году на 1,6 трлн рублей (в 2015 году – 2,5 трлн рублей). Эта величина эквивалентна 4,2% от совокупных потребительских расходов населения в 2016 году», – отметили эксперты.

На 1 февраля размер кредитной задолженности населения перед банками составил 10,7 трлн рублей. За 2016 год банковский долг россиян вырос на 1,7% после снижения на 6,4% годом ранее.