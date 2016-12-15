13:02

Фильм CNN «Самый могущественный человек в мире» о Владимире Путине представляет собой «одиозный материал» и не рассказывает ничего нового. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он добавил, что сам Путин фильм посмотреть не успел.

«Это очередной материал в русле истеричного эмоционального фона, который основывается на мнении, не имеющим под собой ничего существенного, мнении, которое чаще всего является абсолютным вымыслом», – приводит слова Пескова «Интерфакс».

Представители, которые формулируют эти мнения в фильме, «уже успели выйти в тираж», отметил пресс-секретарь президента.

CNN показал документальный фильм Фарида Закарии о Путине в ночь на 14 марта. В числе прочего в нем рассказывается о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США. Власть Путина стоит на трех столпах: «кибермощи», «военной мощи» и «культе личности», подчеркивается в картине. Сотрудники CNN называют Путина самым популярным и поддерживаемым мировым лидером.