13:50

Bosch начала программу по добровольному отзыву порядка 30 тысяч газовых плит и варочных панелей, проданных в России. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

По данным ведомства, 29 647 газовых приборов Bosh, проданных в 2006–2015 годах, нуждаются в ремонте или замене из-за угрозы утечки газа. Отмечается, что в указанных приборах могли возникнуть трещины или сломаться адаптеры, используемые для подключения к газовой магистрали или баллону со сжиженным газом. Повредиться также могли заглушки для неиспользуемого места подключения адаптера, говорится в сообщении ведомства.

Потребителям рекомендуют прекратить пользоваться подобными приборами и сообщить о наличии плит и варочных панелей представителю Bosh в России – ООО «БСХ Бытовые Приборы». Сделать это можно на сайте компании или позвонить на горячую линию.

Отмечается, что Bosh отправит всем владельцам потенциально опасных плит и панелей исправленные детали. При этом компания рекомендует вызвать региональный сервис по установке и ремонту газовых плит. Все расходы потребителей будут компенсированы после предъявления копий документов об оплате, говорится в сообщении Росстандарта.