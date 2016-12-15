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Администрация Майкопа отказалась согласовать проведение гей-парада в городе в связи с «духовными и культурными особенностями» горожан. Ответ организатору акции опубликован на сайте мэрии столицы Адыгеи.

«Принимая во внимание духовные и культурные особенности народов, проживающих на территории Майкопа, где исторически сильны традиционные семейные ценности, считаем, что заявленное мероприятие будет иметь негативный общественный резонанс, а потому его проведение не представляется возможным», – отметил мэр Майкопа Александр Наролин.

Как передает «Интерфакс», организатор парада подал заявку на проведение мероприятия 24 марта. Предполагалось, что на шествие соберется около 300 человек.

10 марта активист ЛГБТ-проекта GayRussia.Ru Владимир Климов рассказал изданию «Кавказский узел», что в нескольких городах Северного Кавказа «в рамках большой кампании» были поданы заявки на проведение гей-парадов. По его словам, запросы были поданы в администрации Нальчика, Черкесска, Ставрополя и Майкопа.

Во всех упомянутых городах СКФО местные власти запретили проведение гей-парадов. Так, в Нальчике мэрия сообщила, что Кабардино-Балкария является территорией «традиционных семейных ценностей, где веками бережно относятся к национальным обычаям и культуре», так что при всей толерантности жителей республики подобные мероприятия в ней неприемлемы. В Черкесске и Ставрополе причины отказа не уточнили.