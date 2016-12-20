14:25

В Государственной думе объяснили, зачем нужна поправка, позволяющая попавшим под санкции людям отказаться от налогового резидентства РФ. Главу комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова цитирует «Интерфакс».

Европейское законодательство определяет резидента страны по принципу «домициля», то есть по месту фактического пребывания гражданина. Если у человека есть компания или предприятие в другом государстве, то он будет признан резидентом этой страны. Российское законодательство же считает резидентом того, кто пробыл в России более 183 дней за год.

Макаров поясняет, что попавшие под санкции граждане России не могут выезжать в страны, где у них бизнес, и тогда они считаются налоговыми резидентами и России и другого государства, а значит должны дважды платить налоги. Поэтому бизнесменам предоставляется возможность отказаться от уплаты налогов в России, предоставив справку об их уплате в другом государстве.

Комитет по бюджету и налогам одобрил поправку 13 марта. Она имеет обратную силу и, в случае ее принятия в нынешнем виде, распространится на период с 1 января 2014 года.