21:02

Федеральная резервная система (ФРС) США на заседании 14–15 марта подняла базовую ставку впервые в 2017 году. Как сообщается в пресс-релизе регулятора, ставка установлена на уровне 0,75–1%.

Ранее аналитики не сомневались, что ставка будет увеличена, при этом они отмечали, что подъем ставки до 1% полностью учтен в котировках. В Sberbank CIB указали на «значительную» переоценку ожиданий: так, в конце февраля вероятность повышения ставки оценивалась только в 50%, а в начале того же месяца – только в 30%.

Кроме того, опрошенные Reuters эксперты допустили, что ФРС в течение года поднимет ставку более трех раз, хотя ранее в прогнозе регулятора ожидалось тройное повышение. Ранее глава ФРС Джанет Йеллен говорила, что более частое увеличение ставки будет целесообразно в случае ускорения инфляции на фоне жесткого рынка труда.

Отчет о состоянии рынка труда США был опубликован 10 марта. Уровень безработицы в стране в феврале снизился до 4,7% (с 4,8% в январе), при этом число новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях увеличилось на 235 тысяч (хотя аналитики ожидали роста на 190 тысяч). Дополнительное давление на политику регулятора оказали данные по инфляции – она ускорилась в январе до 2,5% в годовом выражении, что является максимумом с марта 2012 года.

На первом в текущем году заседании по денежно-кредитной политике (31 января – 1 февраля) ФРС сохранила ставку на уровне 0,5–0,75%. До этого регулятор повышал ее только три раза: в июне 2006 года, в декабре 2015 года и в декабре 2016 года. При этом с конца 2008 года ставка находилась на рекордном минимуме 0–0,25%.