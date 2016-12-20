14:39

Премьер-министр Дмитрий Медведев заболел гриппом. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин, передает «Интерфакс».

«Эпидемическая ситуация у нас идет на убыль, тем не менее, ситуация пока еще серьезная, вот, Дмитрия Анатольевича не уберегли», – сказал Путин на совещании с членами правительства.

Уточняется, что Медведев на совещании не присутствует. Сегодня у него была запланирована встреча с президентом Армении Сержем Саргсяном, отмечает РИА Новости. На сайте правительства указано, что 10 марта Дмитрий Медведев участвовал в заседании правительственной комиссии по развитию Северо-Кавказского федерального округа.

Ранее 14 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила РИА Новости, что в России завершился подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Она также отметила, что смертность от гриппа в 2017 году в 20 раз ниже, чем показатели двух прошлых лет.

В феврале президент попросил министров не ходить на работу, если они болеют. «Правительство с гриппом не справляется, по-моему, несет потери», – сообщил он.