15:01

Тверской суд Москвы перевел под домашний арест бывшего сотрудника МВД России Евгения Суржикова, который проходит по делу Шакро Молодого. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как рассказала адвокат Суржикова, он будет находиться под домашним арестом до 15 мая.

Ранее стало известно, что суд продлил содержание под стражей самого Шакро Молодого (Захария Калашова) до 15 июня. Под арестом оставили еще троих фигурантов дела: Герсона Гамидова, Николая Николаева и Савелия Гоновичева.

Заметка дополняется.