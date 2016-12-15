15:06

Российская «дочка» корпорации Apple виновна в координации цен на iPhone 5 и iPhone 6. К такому выводу пришли в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), передает «Интерфакс».

По словам замглавы ФАС Андрея Цариковского, соответствующее предписание в отношении «Эппл Рус» будет готово в течение десяти дней. Компания сможет его оспорить.

«В отношении материнской компании такого решения принято не было, потому что документов, подтверждающих это, комиссия не нашла», – указал представитель ФАС.

Цариковский добавил, что служба не нашла подтверждения координации цен на iPhone 7 в России, сообщает «Прайм». Дело по этому поводу возбуждаться не будет.

В ФАС пока не определили размер штрафа, который будет наложен на «Эппл Рус». Ранее сообщалось, что компании может грозить штраф от одного до пяти миллионов рублей.

Дело против Apple по подозрению в ценовом сговоре было возбуждено ФАС в августе 2016 года. В службе сочли неправильным, что к началу официальных продаж iPhone 6s и iPhone 6s Plus в России большая часть реселлеров установили на них одинаковые цены, которые сохраняли в течение определенного времени. В самой корпорации ответили, что продавцы сами определяют цены на продукцию Apple, как в России, так и во всем мире.