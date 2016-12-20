Мало о чем Владимир Путин говорит с таким нескрываемым удовлетворением, как о демографии. «В 90-е Россия, как ни печально сказать, вымирала каждый год: количество граждан почти на миллион человек уменьшалось. Катастрофа! – рассказывал в конце прошлого года президент ярославским рабочим, – Но нам удалось переломить ситуацию благодаря целой системе поддержки материнства и детства».

Поддержка материнства и детства – это прежде всего материнский капитал. С января 2007 года государство потратило на него больше 1 трлн рублей. Путин считает программу важным достижением своей политики: такой программы «никогда и нигде не было, мы ее придумали и осуществляем». Тот же энтузиазм – в заявлениях правительства. «Это крутая программа», – считает премьер-министр Дмитрий Медведев. И с ним полностью согласен министр труда Максим Топилин, предлагающий продлить ее действие до 2023 года.

Странно, но на волне единодушного одобрения программы в системе власти нашлись те, кто объявил ее «псевдоподдержкой». В комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов на днях предложили заменить материнский капитал выплатой ежемесячного пособия. Шансов на одобрение у идеи мало. Ранее в Думе обсуждались куда менее радикальные сценарии развития программы – от доступа к маткапиталу для беременных женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, до возможности использования средств на покупку автомобилей отечественного производства. Но ни одна из инициатив не прошла. Ведь в Кремле и правительстве уверены, что программа и без того эффективно реализует поставленную перед ней цель – работает на рост рождаемости в стране. Нет ли здесь ошибки?