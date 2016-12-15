15:47

Компания WayRay, производящая навигационные системы с дополненной реальностью, в ходе очередного раунда инвестиций привлекла $18 млн. Основным инвестором выступила Alibaba Group Holding, сообщает South China Morning Post.

Основанная в 2012 году в России WayRay недавно упоминалась в связи с расследованием Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, которое было посвящено «тайной империи» премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Доклад фонда был опубликован 2 марта.

Среди прочего, ФБК обратил внимание, что одним из инвесторов WayRay стала компания «Цертум-Инвест», которую фонд считает подконтрольной Медведеву. Как отмечается в докладе, «Цертум-Инвест» вложилась в WayRay после того, как в 2013 году глава правительства ознакомился с продукцией стартапа на форуме «Открытые инновации».

Штаб-квартира WayRay располагается в Лозанне, но центр разработки находится в России. В 2016 году сообщалось, что в российском подразделении WayRay работает около 70 инженеров. Основной продукт компании – AR-навигатор Navion.