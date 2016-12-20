15:58

Глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что региональные власти намеренно допускали ошибки в бюджетах, чтобы получать дополнительное финансирование. Его слова приводит РБК.

Руководители 27 регионов использовали в бюджетных прогнозах цифры, не соответствующие реальности, отметил министр. Он призвал губернаторов бороться с «иждивенческими настроениями».

По мнению главы Минфина, улучшить ситуацию с финансированием регионов может уменьшение шкалы страховых взносов и повышение НДС до 22%. С таким предложением ведомство выступило 13 марта. Силуанов отметил, что налоговые изменения помогут сэкономить около 300 млрд рублей. Эти средства можно направить на развитие регионов и повышение зарплат, сказал министр.

Сейчас НДС в России составляет 18%, а взносы в страховые фонды – 30%. В Минфине заявили, что вариант «22/22» может быть нейтральным для бюджета. Льготы по НДС после изменения ставки в министерстве предложили сохранить. Изменения в налоговой сфере должны произойти в 2019 году.