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Избирательная комиссия Санкт-Петербурга отказала в проведении референдума о статусе Исаакиевского собора. Об этом сообщает ТАСС.

«Представленное ходатайство не соответствует требованиям закона. Сквозной нумерации страницы не имеют, не прошиты, скреплены степлером», – заявила глава комиссии Надежда Лебедева (цитата по «Интерфаксу»).

Она указала на то, что подписи инициативной группы представлены на отдельном листе. Решение было принято единогласно.

Лидер отделения ПАРНАС и «Открытой России» в Санкт-Петербурге Андрей Пивоваров в твиттере сообщил, что сразу после заседания была подана новая заявка на проведение референдума. Комиссия должна будет ее рассмотреть до 28 марта.

Решение о передаче Исаакиевского собора РПЦ было принято в начале января. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко пообещал, что собор сохранит свои музейные функции, а в церкви заявили, что вход в собор будет бесплатным.

Решение повлекло за собой протесты жителей города, активисты также попросили проверить законность передачи собора РПЦ. Ходатайство о проведении референдума было подано 28 февраля.

Заметка дополняется.