16:16

Избирательная комиссия Санкт-Петербурга отказала в проведении референдума о статусе Исаакиевского собора. Об этом сообщает ТАСС.

«Представленное ходатайство не соответствует требованиям закона. Сквозной нумерации страницы не имеют, не прошиты, скреплены степлером», – заявила глава комиссии Надежда Лебедева (цитата по «Интерфаксу»).

Она указала на то, что подписи инициативной группы представлены на отдельном листе. Решение было принято единогласно.

Лидер отделения ПАРНАС и «Открытой России» в Санкт-Петербурге Андрей Пивоваров в твиттере сообщил, что сразу после заседания была подана новая заявка на проведение референдума. Комиссия должна будет ее рассмотреть до 28 марта.

Заметка дополняется.