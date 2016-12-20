О «синих китах» и «группах смерти» жители России узнали почти год назад из резонансной статьи Галины Мурсалиевой, опубликованной в «Новой газете». Сама вероятность того, что некие кураторы целенаправленно доводят детей до самоубийства, оказалась настолько пугающей, что история обрастает все новыми слухами, вроде запланированных в минувшие выходные массовых самоубийств. Вокруг «групп смерти» прямо сейчас строятся все новые конспирологические теории – например, о стоящих за кураторами внешних силах. Но пока родители хотят любой ценой защитить детей от суицида, а прокуратура разбирается с одним из кураторов, остается открытым вопрос, что же на самом деле стоит за такими группами, как «F57», «F58», «Тихий дом», «Мертвые души F57» и «Синий кит»?

Для того чтобы это понять, участник нашего исследовательского коллектива «Мониторинг актуального фольклора» внедрился в них под псевдонимом и активно участвовал в коллективных чатах (таких, например, как «Мертвые души» и «нет») с мая 2016 года и по настоящее время. В общей сложности наш наблюдатель состоял в 20 группах, которые можно было заподозрить в том, что они относятся к «группам смерти». Среди 49 респондентов, которые связывались с ним за это время, было девять кураторов и даже один участник, представившийся сотрудником ФСБ, ищущим кураторов. К каким выводам в ходе этого исследования мы пришли?

Детский нетсталкинг

В статье Галины Мурсалиевой говорилось, что кураторы «групп смерти», стремящиеся принудить к самоубийству, в качестве заданий детям предлагали разгадывать шифры. Такая интернет-практика – дешифровка странных посланий – действительно существует последние десять лет (об этом журналист не упоминает) как часть субкультуры нетсталкеров, которые ищут скрытый контент в интернете, пытаясь расшифровать послания, зашитые в странных видео или аудио, или просматривая коды страниц. Некоторые нетсталкеры считают, что группы типа «синий кит» – неудачные примеры таких квестов для школьников.

Мурсалиева, проведя анализ географии и хронологии подростковых самоубийств, приходит к выводу о некоей «карте самоубийств», которая, по ее мнению, указывает на организованный характер суицидов. Сама по себе эта «разгадка» подозрительно напоминает содержание популярной легенды 2012 года про группу Cicada 3301. Некая тайная организация предлагает всем желающим разгадывать сложные криптографические загадки, чтобы обнаружить «самых умных людей на свете». Предлагаемые загадки весьма похожи на те, что приводятся и в историях о «группах смерти»: найти шифр в файле jpeg, расшифровать полученное сообщение с помощью «шифра Цезаря», получить ссылку onion (в сети Tor) на новую картинку, которую надо опять расшифровать. Если игрок разгадает загадки, он получит карту, но только не самоубийств, а координат некоего места с новыми загадками. Тайная организация, которая объявляет себя то ли частью ЦРУ, то ли сообществом хакеров, работающих над созданием свободного интернета, зачислит «самых умных» в свои ряды.

Итак, тип практик, о которых шла речь в расследовании Мурсалиевой, – нагнетание саспенса, выполнение странных заданий по расшифровке с использованием таинственных символов – существовал и раньше. Но действительно ли в группах смерти, о которых пишет «Новая», участников планомерно подталкивают к самоубийству?

Внутри «группы смерти»

Как показывает наблюдение нашего коллектива, «группы смерти» живут ожиданием, что игра наконец начнется. В одной группе в мае 2016 года шло активное обсуждение подростками своих проблем в школе, семье и личной жизни, а также суицидальных мыслей (с указанием на то, что никто из группы так и не совершил самоубийство). В общем чате другой «группы смерти» все ждали, что администратор наконец объявит правила игры, обсуждали, что такое «F58», нетсталкинг и как найти настоящую «группу смерти».