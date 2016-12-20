17:14

Политик Алексей Навальный подал в мэрию Москвы заявку на проведение шествия и митинга в Москве. Об этом он написал в своем блоге.

Целью акции оппозиционер указал «Выступление в поддержку требования расследовать факты коррупции высших должностных лиц России». Заявка подана на 26 марта, маршрут: от площади Тверской заставы до Охотного ряда. Общая численность шествия не превысит 15 тысяч человек, уточнил Навальный.

«Выйдут завтра на улицы России все, кто посмотрел наш фильм и реально возмущён – да ладно, хотя бы те, кто лайк под ним поставил на ютюбе – завтра уедет Димон сначала в отставку, потом под следствие. И – послезавтра – уровень коррупции реально уменьшится», – заверил политик.

Он добавил, что собирается подать заявки на митинги в нескольких крупнейших городах, и призвал выходить на улицы в регионах. «Давайте проведём такие митинги/пикеты вообще везде», – написал Навальный.

Политик отметил, что расследование ФБК, посвященное многочисленным тайным активам Медведева, посмотрели 13 млн человек, при этом в правительстве никак не отреагировали на публикацию. Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова заявила, что бессмысленно «комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа». Позднее сам Медведев забанил Навального в инстаграме.

«В любой развитой стране опубликование подобной информации привело бы к оставке правительства и многочисленным арестам. В России власть считает возможным делать вид, что ничего не происходит. Ну, значит, нам стоит выйти на улицу и стать немного заметнее», – написал Навальный в группе митинга в фейсбуке.

Расследование ФБК было опубликовано 2 марта. В нем рассказывалось, что российский премьер владеет «огромными участками земли в самых элитных районах, распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом». Все это имущество Медведев купил «на взятки олигархов и кредиты госбанков» при помощи «преступной схемы», основанной на некоммерческих фондах, подчеркивали в ФБК.