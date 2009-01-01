Новосибирский Академгородок был одним из главных научных центров СССР, сейчас – это центр наноинноваций. По количеству проектов и объему продаж это один из крупнейших регионов для «Роснано». «У нас здесь есть несколько крупных заводов и наноцентр, где растут стартапы, которые, в том числе, замахиваются на очень ударные технологии», – рассказывает в разговоре с Republic руководитель госкорпорации Анатолий Чубайс. Истории двух флагманских новосибирских проектов «Роснано» – «Оксиала» и «Лиотеха» – начинались одинаково: оба проекта компания представляла уникальными, предрекая им большое будущее. На одном из них производство только запущено, а второй сейчас проходит процедуру банкротства. Republic вместе с делегацией «Роснано» побывал на обеих площадках.

«Газпром», «звезда» и «единорог»

«Все наши 83 проекта уникальны, но в данном случае речь идет об абсолютно уникальном проекте не просто для страны, а для всего мира. Могу сказать совершенно определенно, что на земном шаре ничего подобного до сегодняшнего дня не существует», – рассказывает Чубайс об одной из портфельных инвестиций «Роснано» – компании «Оксиал».

За полтора часа Чубайс успевает назвать «Оксиал» новым российским «Газпромом», звездой наноиндустрии и одним из главных претендентов в портфеле «Роснано» на звание «единорога». Что в этой компании особенного?