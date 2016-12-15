13:18

Верховный суд вынес решение по делу осужденной за SMS в Грузию Оксаны Севастиди. Об этом сообщает «Интерфакс».

Суд постановил смягчить приговор и сократить его с семи лет лишения свободы до трех лет. Заседание проходило в закрытом режиме.

Севастиди была помилована решением президента РФ Владимира Путина 7 марта, а 12 марта она вышла на свободу. Несмотря на помилование, ее защита не стала отзывать иск об отмене приговора из Верховного суда, так как помилование не относится к реабилитирующим обстоятельствам.

По словам адвоката Ивана Павлова, Севастиди написала прошение о помиловании по требованию начальника СИЗО «Лефортово», который сказал ей, что президент Путин обещал «разобраться в деле». Как утверждает адвокат, Севастиди писала прошение под диктовку начальника следственного изолятора.

Оксану Севастиди приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене в марте 2016 года. Поводом стали сообщения, которые она отправила знакомому в Грузии перед началом военного конфликта 2008 года. Она написала, что видела поезд с военной техникой, который шел в сторону Абхазии.

За SMS в Грузию была также осуждена еще одна женщина, о чем правозащитники узнали в конце 2016 года. Жительница Сочи Екатерина Харебава получила шесть лет колонии и вышла на свободу в прошлом году.