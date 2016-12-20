17:54

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о порядке вхождения подразделений вооруженных сил Южной Осетии в состав российских вооруженных сил. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно распоряжению, военные Южной Осетии получат право служить по контракту на российских военных базах. При заключении контракта с армией РФ военнослужащий должен быть уволен со службы в Южной Осетии.

Правительство РФ одобрило проект соглашения о вхождении отдельных подразделений югоосетинских вооруженных сил в российскую армию 13 марта. Оно является дополнительным в рамках договора о союзничестве и интеграции двух стран, подписанного 18 марта 2015 года.

Заметка дополняется.