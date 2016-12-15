Совместные учения США и Южной Кореи вновь привлекли к себе внимание: в них впервые примет участие группа спецназа («группа 6» из подразделения SEAL), на счету которой убийство Усамы бин Ладена, подразделение DELTA, армейские рейнджеры (занимаются разведкой и диверсиями) и «зеленые береты».

По словам официального источника в Сеуле, легенда учений предусматривает «проникновение на территорию Северной Кореи, нейтрализацию ее командования и уничтожение военных объектов». Из Пхеньяна уже последовали традиционные угрозы – обещания, что при малейшем посягательстве на суверенитет КНДР последует «безжалостный ответ».

Учения косвенно подтверждают информацию о «плане 5015» – гипотетическом сценарии войны с КНДР, который разработали США и Южная Корея. Официально он засекречен, но если верить утечкам, одна из его составляющих – ликвидация руководства Северной Кореи во главе с Ким Чен Ыном.

Это соотносится и с недавними сообщениями о стратегии Белого дома в отношении КНДР, которая допускает военную силу или «меры по смене режима» как средства для нейтрализации ядерной угрозы. Свидетельства этой угрозы – испытания ядерного оружия и баллистических ракет, которые Северная Корея продолжает, несмотря на международные протесты.

В чем суть плана?

По имеющимся данным, на совместных учениях США и Южная Корея отрабатывают его уже несколько лет. Окончательно план утвердили в 2015 году. Его подписали представители военного командования США и Южной Кореи.