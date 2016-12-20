18:52

Следственное управление СК по Ульяновской области требует лишить полномочий депутата областного законодательного собрания от «Единой России» Михаила Родионова. Об этом говорится в сообщении СК.

Следствие подозревает Родионова в неуплате налогов на продукцию пивоваренного завода «Трехсосенский», который он возглавляет. Кроме того, во время расследования выяснилось, что Родионов является учредителем и владельцем офшора, зарегистрированного на Сейшельских островах.

«При этом имущество, которое находится в пользовании “Трехсосенского”, является фактически собственностью этой фирмы», – пояснили в СК.

Помимо прочего, стало известно, что Родионов построил себе на Виргинских островах яхту за несколько миллионов евро и не указал ее в своей налоговой декларации. По данным Банка России, депутат перечислил за рубеж «более €17 млн по контрактам, связанным с приобретением, арендой и обслуживанием имущества».

У следствия также есть подтвержденные данные о том, что Родионов систематически не исполняет своих депутатских обязанностей. Он не был в заксобрании уже более 90 дней, подчеркивается в сообщении.

Уголовное дело против Родионова по части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере) было возбуждено в июле 2016 года по итогам налоговой проверки завода «Трехсосенский» за 2013 год. По данным следствия, в результате действий депутата в бюджет не поступило более 2 млрд рублей. В сентябре суд арестовал личные счета Родионова, на которых на тот момент находилось более 150 млн рублей, 18 дорогих автомобилей и две яхты общей стоимостью более 15 млн рублей.

Михаил Родионов в 2007 году стал депутатом Самарской губернской думы от «Справедливой России». В 2012 ему перешел мандат от эсеров в заксобрание Ульяновской области. В 2013 Родионова переизбрали в областное заксобрание от «Единой России».

Кроме завода «Трехсосенский», депутату принадлежит доля в банке «Венец» и еще нескольких компаниях. Сам пивзавод в 2014 году стал спонсором футбольного клуба «Спартак».