Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что первая встреча лидеров России и США может состояться в июле, в рамках саммита G20 в Гамбурге. И это плохая новость для тех, кто рассчитывал на то, что личное знакомство Владимира Путина с Дональдом Трампом приведет к прорыву в двусторонних отношениях.

Смена американского лидера была воспринята в России как открывающееся окно возможностей, воспользоваться которым хотелось практически сразу. Первой встречи президентов ждали, прежде всего, в Москве, предоставив новому обитателю Белого дома достаточный срок для того, чтобы выбрать для нее время и место.