19:53

На получение паспорта самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) подано 1,2 млн заявок. Об этом рассказал глава ДНР Александр Захарченко, передает «Интерфакс».

«В четыре раза усилена работа по выдаче паспортов. Уже рассматривается вопрос об увеличении количества отделений по выдаче паспортов», – добавил он.

Захарченко также заявил, что подписал указ о лишении гражданства Никиты Джигурды: «Здесь произошла ошибка, мы ее устранили». О получении паспорта ДНР сам Джигурда сообщил 9 марта, а позднее объявил о намерении представлять республику на «Евровидении». Музыкальный конкурс пройдет в Киеве в мае 2017 года.

Осенью 2016 года гражданство ДНР также было предоставлено Ивану Охлобыстину.

В конце февраля Захарченко отметил, что число заявок на паспорт ДНР выросло «в десятки раз» после того, как президент России Владимир Путин подписал указ о признании документов, выданных в ряде областей Донбасса до урегулирования политической ситуации в этих регионах. Украинские власти расценили подписание указа как выход Москвы из Минских соглашений.