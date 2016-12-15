21:02

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности положительно оценила инициативу запретить сотрудникам МВД выезжать за рубеж. С отзывом ознакомилось РБК.

Из отзыва следует, что у комиссии «концептуальных замечаний» к законопроекту нет. В МВД идею также поддержали, при этом потребовав конкретно указать должности в органах внутренних дел, которые будут предусматривать запрет на выезд за границу Кроме того, в правительстве порекомендовали Министерству иностранных дел утвердить список «иностранных государств, которые не рекомендуется посещать сотрудникам органов внутренних дел».

Как заявил РБК лидер фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, законопроект «имеет право на существование», так как «сотрудники правоохранительных органов за рубежом могут стать легкой мишенью». Он уточнил, что законопроект не должен нарушать «базовые принципы прав человека».

Два собеседника издания в Совбезе добавили, что в Госдуму отзыв правительства пока не поступал.

Заметка дополняется.