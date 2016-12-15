21:49

В качестве основного кандидата на пост постоянного представителя России при ООН рассматривается постпред РФ при НАТО Александр Грушко, пишет РИА Новости со ссылкой на источники в Госдуме.

Эту информацию агентству подтвердили четыре собеседника. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в то же время заявил, что в Кремле с кандидатурой пока не определились.

Сам Грушко призвал «не верить слухам».

После смерти постпреда Росии при ООН Виталия Чуркина исполняющим обязанности был назначен его первый заместитель Петр Ильичев.

Чуркин умер 20 февраля в Нью-Йорке за день до своего 65-летия. Позже проводившие вскрытие судмедэксперты отказались обнародовать причину смерти, в постпредстве России с этим решением согласились. Источник Asoociated Press сообщал, что причиной смерти стал сердечный приступ.

Президент России Владимир Путин посмертно наградил дипломата орденом Мужества.