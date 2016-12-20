14 марта, 23:01

Сайты, которые будут торговать алкогольной продукцией, могут объединить в отдельную доменную зону, пишет РБК со ссылкой на Росалкогольрегулирование (РАР) и участников рынка.

Как рассказал изданию президент виноторговой компании Simple Максим Каширин, предполагается создание зоны второго уровня, например, alko.ru, в которой будут находиться получившие лицензию на интернет-торговлю ресурсы. Президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов добавил, что окончательного названия домена пока нет.

Среди других вариантов регулирования интернет-продаж, по словам Каширина, рассматривается идея с выбором двух компаний-провайдеров, ответственных за обслуживание алкогольных интернет-магазинов. Но Каширин назвал инициативу с отдельной доменной зоной более «чистой и простой в исполнении».

Заместитель директора по правовым вопросам Координационного центра доменов .RU/.РФ Сергей Копылов приводит в качестве примера предназначенный для регистрации адресов государственных ведомств домен .gov.ru, регулируемый Федеральной службой охраны. По его словам, аналогично можно сделать и с рынком алкоголя, определив «профильный контролирующий орган» для выдачи адресов.

В феврале замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов сообщил о создании специального реестра сайтов, которые получат лицензию на интернет-торговлю алкоголем. Отмечалось, что невошедшие в реестр ресурсы подлежат «досудебной блокировке».

Дистанционная торговля алкоголем в России запрещена постановлением правительства от 2007 года. В августе 2015 года Минпромторг предложил отменить запрет, в 2016 году вопросом занялось Минэкономразвития.