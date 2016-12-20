14 марта, 23:19

Сотрудники ПАО «Сбербанк», дочерней структуры Сбербанка на Украине, направили президенту страны Петру Порошенко открытое письмо, в котором попросили восстановить доступ к ранее заблокированному активистами центральному офису учреждения, передает «Интерфакс».

«Трудовой коллектив ПАО “Сбербанк” призывает вас принять срочные меры для восстановления конституционных прав клиентов и сотрудников, полноценной работы одного из ведущих коммерческих банков Украины», – говорится в сообщении.

Агентство также сообщает, что 14 марта неизвестные активисты забросали камнями здание Альфа-банка.

13 марта около сотни участников украинского националистического батальона «Азов» и организации «Правый сектор» (запрещена в России) замуровали вход и витрины офиса Сбербанка, пообещав блокировать его работу, пока у банка не отберут лицензию и не будет принят закон о запрете работы российских банков на Украине. Ранее они начали блокировать банкоматы Сбербанка.

10 марта активисты из так называемого штаба блокады торговли с неподконтрольными властям Украины районами Донбасса пригрозили прекратить работу украинской «дочки» Сбербанка, дав правительству две недели для закрытия предприятия.

В организации уточнили, что таким образом протестуют против решения Сбербанка на Украине обслуживать клиентов с паспортами самопровозглашенных ДНР и ЛНР.