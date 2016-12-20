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Осужденная за госизмену из-за SMS в Грузию жительница Сочи Оксана Севастиди сама писала прошение о помиловании по требованию начальника СИЗО «Лефортово», в котором она находилась. Об этом в фейсбуке написал ее адвокат Иван Павлов.

По сообщению Павлова, когда Севастиди вернулась в СИЗО после заседания Верховного суда 15 февраля, ее вызвал в свой кабинет начальник изолятора Ромашин и сообщил, что президент Путин обещал «разобраться в деле», в связи с чем ей надо написать прошение о помиловании, признать в тексте свою вину, «раскаяться и уповать на милость высоких чиновников».

Отмечается, что Севастиди делала это под диктовку Ромашина, в присутствии еще трех сотрудников СИЗО. Как уточняет Павлов, все происходило без ведома адвокатов женщины. Он также пишет, что физического давления на Севастиди не было, но «давление бывает не только физическим».

Заметка дополняется.