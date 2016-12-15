01:12

Заместитель председателя правительства Дмитрий Козак в начале марта предложил промышленным группам поставлять железную руду на предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, пишет РБК со ссылкой на источники на металлургическом рынке.

По информации издания, среди промышленных групп, которым предложили «обратить внимание на новый рынок сбыта», были «Металлоинвест» Алишера Усманова и «Северсталь» Алексея Мордашова.

Один из собеседников РБК также сообщил, что «компании выразили готовность начать поставки на предприятия республики в ближайшее время».

По оценкам аналитика украинской инвесткомпании Concorde Capital Александра Паращего, крупнейшим расположенным в ДНР заводам – Енакиевскому и Макеевскому – ежегодно требуется около 2,6 млн тонн руды, находящемуся в ЛНР Алчевскому меткомбинату – еще 1,6 млн тонн.

«Северсталь», пишет РБК, в 2016 году отгрузила 14,9 млн тонн железорудного сырья, а «Металлоинвест», крупнейший в России поставщик руды, произвел 40,7 млн тонн сырья.

В «Металлоинвесте» на запрос издания не ответили, в «Северстали» и аппарате Козака от комментариев отказались.

Заводы начали испытывать дефицит сырья после того, как в январе украинские активисты при поддержке депутатов Верховной рады заблокировали железнодорожное сообщение с Донбассом с требованием прекратить поставлять уголь с «оккупированных территорий».

В результате Украина столкнулась с острым дефицитом угля, и в феврале в стране было введено чрезвычайное положение в сфере энергетики.