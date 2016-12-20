Генерал Халифа Хафтар, командир Ливийской Национальной армии, после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве, 29 ноября 2016 года. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Подразделение российских сил специальных операций (ССО) в количестве 22 человек, а также российские разведывательные беспилотники размещены на египетской военной базе Сиди-Баррани в 100 км от границы с Ливией. Их цель – поддержка отрядов Ливийской национальной армии генерала Халифы Хафтара. Для тех, кто следит за ситуацией в регионе, это сообщение Reuters не стало большой неожиданностью. Последовавшие за ним опровержения российских официальных лиц носят ритуальный характер. На то они и силы спецопераций, чтобы их действия официально никто не подтверждал.