Подразделение российских сил специальных операций (ССО) в количестве 22 человек, а также российские разведывательные беспилотники размещены на египетской военной базе Сиди-Баррани в 100 км от границы с Ливией. Их цель – поддержка отрядов Ливийской национальной армии генерала Халифы Хафтара. Для тех, кто следит за ситуацией в регионе, это сообщение Reuters не стало большой неожиданностью. Последовавшие за ним опровержения российских официальных лиц носят ритуальный характер. На то они и силы спецопераций, чтобы их действия официально никто не подтверждал.
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