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314 военный следственный отдел СК России (Ростов-на-Дону) завершил уголовное расследование в отношении служившего в Сирии по контракту рядового Артема Хилько, узнал 'Коммерсантъ”.

По данным издания, ему инкриминируется статья 348 УК РФ (нарушение правил сбережения вверенных для служебного пользования оружия, боеприпасов или предметов военной техники, если это повлекло по неосторожности их утрату). Причем, как отмечает газета, в судебных документах не говорится, “что именно и при каких обстоятельствах утратил рядовой” (это тайна следствия), а называется только место утери – Сирийская Арабская Республика.

Как рассказали собеседники издания, Хилько попал в Сирию в составе подразделения Таманской мотострелковой дивизии, солдат которой используют для сопровождения грузов для российских войск. Они пришли к выводу, что, скорее всего, контрактник потерял вверенный ему в ответственность спецгруз по “рядовой причине” вроде кражи или ДТП.

Потерпевшим по делу проходит ростовская структура Минобороны РФ.

“Коммерсантъ” уточняет, что максимальное наказание по статье рядового – два года, и такие не тяжелые преступления рассматриваются в гарнизонных судах, а в окружные суды попадают только в случае, если материалы дела имеют гриф секретности.

Сообщается, что Хилько полностью признал вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке судопроизводства. Дело было направлено в Московский окружной военный суд (МОВС), который, в свою очередь, перенаправил его в Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону, где велось предварительное следствие.

Но военный прокурор Южного военного округа обратился в МОВС и указал, что передача дела в Ростов-на-Дону произошла с нарушениями. Так, по словам прокурора и адвоката потерпевшей стороны, Хилько нанес урон всему Минобороны в целом, а сам обвиняемый и его свидетели находятся в подмосковном Наро-Фоминске.

МОВС отклонил жалобу, и после этого в судебный спор вмешалась военная коллегия Верховного суда, в которую обратился главный военный прокурор страны Сергей Фридинский. Высшая инстанция вернула дело в МОВС, который определит, где будут судить контрактника.