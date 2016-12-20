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Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело против директора департамента организационного развития Минкомсвязи Ирины Лаптевой, пишет «Коммерсантъ».

Ей вменяется часть 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Как отмечает издание, уголовное дело связано с главой «Почты России» Дмитрием Страшновым, так как Лаптева формирует размеры зарплат и премий сотрудников Минкомсвязи и подведомственных ей организаций.

Генпрокуратура, уточняет газета, просила завести уголовные дела в отношении Страшнова за злоупотребление полномочиями (статья 201 УК РФ), а также в отношении двух руководителей департаментов Минкомсвязи за халатность (статья 293 УК РФ), но следователь Андрей Гилев «принял совсем другое решение» (о возбуждении дела против Лаптевой).

По версии Гилева, она необоснованно отдала указания о выплате Страшнову в 2014–2015 годах зарплаты в размере 46 млн рублей и премии по итогам 2014 года на сумму более 82 млн рублей. Таким образом, следствие поменяло как требуемую прокуратурой квалификацию предполагаемого преступления, так и сумму причиненного ущерба, оценив его в 128 млн рублей.

Как сообщает «Коммерсантъ», «дальнейший процессуальный статус самого Страшнова» теперь напрямую зависит от показаний Лаптевой, а также от финансовой и бухгалтерской экспертиз.

Ранее стало известно, что Страшнов не только получил в середине 2015 года премию в размере 95,4 млн рублей, но и за 2014–2015 год потратил на премии для одиннадцати своих заместителей около 270 млн рублей. Причем в отчетах о деятельности подконтрольного ему предприятия он писал о прибыли «Почты России» (что и позволяло ему получать премии), хотя по факту, как выяснила прокуратора, предприятие приносило убытки. Это дело прокуратура также передала в СК.