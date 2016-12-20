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Власти США планируют предъявить обвинения по делу о кибератаках на компанию Yahoo, рассказал источник Bloomberg.

По информации издания, всего в Минюсте США подозревают в атаках четырех человек, которые скомпрометировали «сотни миллионов аккаунтов пользователей», а также могли сорвать сделку покупке Yahoo компанией Verizon.

Сообщается, что один из подозреваемых был арестован в Канаде 14 марта, а трое других находятся на территории России.

Как отмечает Bloomberg, обвинения появились после того, как Verizon из-за нарушений безопасности Yahoo была вынуждена настаивать на снижении суммы итоговой сделки на $350 млн – до $4,48 млрд.

Verizon купила Yahoo в июле 2016 года, изначально сумма составляла $4,83 млрд.

В сентябре Yahoo рассказала об утечке данных 50 млн пользователей в 2014 году. Позже газета The Wall Street Journal писала, что к утечке были причастны хакеры из России. В декабре 2016 года компания заявила о взломе аккаунтов более 1 млрд пользователей в 2013 году.