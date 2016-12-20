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Студия Warner Bros. приступила к работе над перезапуском фильма «Матрица». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По информации источников издания, создатели оригинальной трилогии сестры Вачовски пока никак не вовлечены в процесс, и «природа» их взаимодействия с перезапуском неясна.

Также отмечается потенциальный интерес студии к приглашению актера Майкла Бакари Джордана на главную роль, но, как подчеркивают собеседники журнала, «еще слишком многое должно быть сделано перед тем, как проект будет готов к запуску».

The Hollywood Reporter уточняет, что идею снять новый фильм Warner Bros. предложил продюсер оригинала Джоэл Сильвер. Но студия, пишет издание, очень «насторожена» по отношению к Сильверу из-за его «натянутых» отношений с Вачовски, так как сестры куда более значимы для фанатов.

Первая часть культовой трилогии «Матрица» вышла в прокат в 1999 году. Фильм удостоился четырех премий «Оскар», а также 28 различных наград и 36 номинаций.