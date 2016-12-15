08:49

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев передал просьбу о вознаграждении главе «Роснефти» Игорю Сечину через президента ВТБ Андрея Костина.

Об этом «Дождю» рассказали двое знакомых Улюкаева. Костин через своего знакомого сказал телеканалу, что это не так, на запрос в пресс-службе ВТБ не ответили.

Как сказали собеседники телеканала, Улюкаев требовал, «чтобы его подчиненные получили премии за ту роль, которую они сыграли при приватизации “Башнефти”».

По данным «Дождя», за организацию приватизации «Башнефти» «ВТБ-капитал» получил из бюджета $30 млн. Улюкаев якобы был недоволен этой выплатой, поскольку считал, что банк не организовывал сделку – «Роснефть» сама заявила о намерении купить «Башнефть».

«Якобы был разговор [между Улюкаевым и Костиным], что поскольку вы получили много, то обеспечьте поддержку. Ну, Андрей Леонидович [Костин] пошел к Игорю Ивановичу [Сечину]. Думаю, что в той или иной вариации это похоже на правду», – сказал один из источников «Дождя».

Улюкаева задержали в ноябре 2016 года, по версии следствия, он требовал от «Роснефти» $2 млн за одобрение Министерством экономического развития сделки с «Башнефтью».