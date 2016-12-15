09:04

Президент России Владимир Путин готов «отпустить Улюкаева с миром», сообщил «Дождю» высокопоставленный чиновник.

По словам еще одного источника телеканала, экс-главе Минэкономразвития могут сменить статью на более мягкую. Например, на превышение полномочий. Сейчас Улюкаева обвиняют в получении взятки с вымогательством.

Вместе с тем, сказал один из собеседников «Дождя», Путин пока прислушивается к доводу ФСБ, что состав преступления в деле Улюкаева доказан.

Заметка дополняется.