10:42

Стоимость биткоина впервые месяц продержалась на уровне выше $1000. Об этом свидетельствуют данные Coindesk.

Курс криптовалюты превысил отметку в $1000 14 февраля. 24 февраля биткоин обновил исторический максимум и достиг стоимости в $1172, на протяжении месяца цена криптовалюты продолжала расти. В начале марта она превысила стоимость тройской унции золота, которая составляет $1234.

На максимуме криптовалюта стоила $1327. В 10:30 мск биткоин продавался за $1251.

Значительное влияние на валюту оказало решение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая отказалась одобрить первый в мире биржевой фонд биткоинов. После этого решения его стоимость упала на 30% с $1290 до $1022.

Отметку в $1000 биткоин преодолел 2 января впервые с 2013 года.

Первая сделка с биткоином была заключена в 2009 года. В России первая сделка с использованием технологии блокчейн была совершена спустя семь лет. Ее заключили S7 Airlines и Альфа-банк.

Заметка дополняется.