С выходом iOS 11, возможно, перестанут работать 187 тысяч приложений, подсчитала аналитическая компания Sensor Tower. Об этом сообщает Mashable.
Не исключено, что в следующей версии операционной системы Apple полностью откажется поддерживать 32-битные приложения, напоминает издание.
Согласно данным Sensor Tower, в App Store таких приложений – почти 8%. Вышедшая в феврале бета-версия iOS 10 предупреждала пользователей, что приложения со старой архитектурой не будут поддерживаться в будущих версиях системы.
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Apple начала использовать 64-битные процессоры в iPhone 5S в 2013 году. Спустя два года компания начала требовать от разработчиков, чтобы все новые приложения работали с такими процессорами.
В Apple указывали, что 32-разрядные программы замедляют работу системы. iOS 11 представят на Apple Worldwide Developers Conference-2017, которая пройдет с 5 по 9 июня.
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