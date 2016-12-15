11:29

УФАС возбудило уголовное дело о нарушении закона «О рекламе» в отношении владельцев квеста Lost в Перми, которые для озвучивания рекламы на местном радио использовали голос президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте ведомства.

УФАС решило, что озвучивание рекламного ролика голосом, схожим с голосом Путина, создает впечатление, что он одобряет этот квест. В ролике похож не только голос, но и стилистика поздравления, отмечают в ведомстве.

Портал 59.ru пояснял, что перед началом рекламного ролика звучат фанфары, которые похожи на музыкальную заставку из новогоднего поздравления президента.

«Уважаемые жители Перми, поздравляю вас с Новым, 2017 годом. Желаю вам успехов, радости и счастья. И лично от себя предлагаю вам посетить квесты Lost. Не сидите дома, берите самых близких людей и отправляйтесь веселиться в квесты Lost», – говорится в ролике.

Главный маркетолог квеста отметил, что в ролике нет указаний на принадлежность голоса кому-либо.

«Просто мужчина поздравляет пермяков с Новым годом. Видимо, голос диктора напомнил обратившемуся с жалобой кого-то еще. Но у нас в стране разрешается иметь абсолютно любые голоса», – заявил представитель квеста.

Согласно статье 5 закона «О рекламе», реклама считается недостоверной, если в ней содержатся ложные рекомендации физических и юридических лиц.