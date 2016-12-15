11:14

Госдума окончательно одобрила законопроект о запрете «нежелательным» иностранным неправительственным организациям (НКО) создавать российские юрлица. Об этом сообщает «Интерфакс».

Также законопроект запрещает НКО, деятельность которых признана в РФ нежелательной, участвовать в российских юрлицах.

Документ в Госдуму в октябре прошлого года внесло правительство. Закон о «нежелательных» НКО действует в России с 2015 года. Он запрещает таким организациям работать в стране и предусматривает наказание за сотрудничество с ними, в том числе лишение свободы.

Сейчас «нежелательными» в России признано семь НКО. Среди них фонд «Открытое общество» Джорджа Сороса, американский «Национальный фонд в поддержку демократии» и Фонд инвестирования в развитие СМИ, который поддерживает независимые издания по всему миру.