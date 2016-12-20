11:32

Телеканал RT (ранее Russia Today) запускает проект Fakecheck, который начнет «развенчивать фейки в мейнстримовых СМИ». Об этом RNS сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Кто-нибудь – условно Washington Post – напишет какую-нибудь полную лабуду – и за ним давай весь мир перепечатывать!» – отметила Симоньян.

Она не уточнила, как именно планируется «развенчивать фейки». Симоньян пояснила, что несмотря на опровержения СМИ, в сознании читателей информация остается как «свершившийся факт».

По словам Симоньян, телеканал готов судиться со СМИ, которые RT обвинит в публикации «фальшивых новостей». «В нашем проекте мы будем обращаться только к публикациям в тех изданиях, которые мы множество раз ловили на фейках. В конце концов, когда-то это должно остановиться?» –заключила главный редактор RT.

В феврале МИД РФ сообщил, что займется разоблачение «фейковых новостей» из зарубежных изданий о России у себя на сайте. Поначалу разоблачения представляли собой скриншот материала, на который добавлена красная печать с надписью FAKE. После критики со стороны СМИ ведомство начало комментировать материалы и объяснять, что в них противоречит позиции МИД.

В декабре 2016 года механизм борьбы с неправдой в новостях разработала социальная сеть Facebook. Пользователи смогут отмечать недостоверные посты, после чего их отправят в организации, которые занимаются проверкой информации.